Британская разведка ответила, "расширила" ли Россия войну после заявления Лаврова

"Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь включает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", - говорится в сообщении.

Как считают в разведке, захват этих территорий Украины уже, вероятно, был начальной целью вторжения России.

"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов" по крайней мере с середины марта", - отмечают в сообщении.

То есть, как допускает британская разведка, существует реальная вероятность того, что Лавров своим заявлением проложил путь к проведению референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

Что сказал Лавров

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что якобы география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

К его заявлениям присоединился позже и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, тот сказал, что РФ якобы нужно "отодвинуть украинских бойцов" не только от оккупированного Донбасса, но и подальше от этих территорий.

В украинской разведке после чего пояснили, что заявления агрессора о том, что РФ "меняет географию" войны свидетельствует о намерении врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины - Запорожской и Херсонской областей.

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