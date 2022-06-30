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Британская разведка назвала центр боев за Донбасс

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Украина, Четверг 30 июня 2022 09:24
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс Фото: Лисичанск стал центром боев за Донбасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские силы продолжают удерживать свои позиции в городе Лисичанск после отхода из Северодонецка. Российские силы продолжают ползучий подход со стороны Попасной, устраняя необходимость в форсировании реки Северский Донец на этом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Текущие наземные бои сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, на оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, российские войска продолжают постепенно продвигаться вперед, пытаясь окружить город Лисичанск. С 25 июня российские войска продвинулись еще на 2 км в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.

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Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
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