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Британская разведка назвала новое направление наступления России на Донбассе

Фото: Наступление России на Донбассе сконцентрировано на Изюмском направлении (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Бои в районе Северодонецк продолжаются, но в последние 48 часов Восточная группа войск (ВГВ) России, вероятно, также активизировала свои усилия по продвижению южнее Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение России.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.

"Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и дать возможность продвинуться вглубь Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений

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