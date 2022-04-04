Британская разведка назвала ключевую цель российских оккупантов

Российские войска пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым. Для этого интервенты сконцентрировали усилия на захвате Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Минобороны Великобритании в Twitter .

"Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, и российские войска пытаются взять город.

"Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", - передаются данные британской разведки.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что после боев за Мариуполь, а также восток и юг Украины у РФ не останется резервов для войны.

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