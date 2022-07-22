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Британская разведка назвала ближайшую цель российского наступления на Донбассе

Фото: российские войска наступают на Углегорскую ТЭС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На Донбассе украинские силы продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую электростанцию. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, энергетических объектов и складских помещений.

По данным британской разведки, Россия увеличила использование ракет ПВО в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак. Россия развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения.

Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции, говорится в сообщении Минобороны Британии.

"Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи мало подготовлены для таких миссий", - отмечается в сводке.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы вторжения в Украину столкнулись с проблемой нехватки личного состава. Кроме того, они вынуждены решать дилемму: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться у Херсона.

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Донбасс