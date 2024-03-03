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Британська розвідка: середньодобові втрати РФ у лютому - найбільші від початку війни

Фото: у Росії зросла втрати на фронту у лютому 2024 року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Середньодобові втрати російської армії у лютому 2024 року були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає розвідка, у лютому збільшилася середньодобова кількість втрат РФ, йдеться про вбитих та поранених солдатів.

"Лютий 2024 року став найвищим показником з початку війни - 983 на день", - йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що Росія втрати на війні проти України близько 355 тисяч військових вбитими та пораненими.

"Зростання середньодобових втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масової і виснажливої війни. Хоча це і дорого коштує з точки зору людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", - додають у розвідці.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 416 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

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