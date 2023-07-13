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Британська розвідка розкрила тактику кадировців під Мар'їнкою

Фото: кадировці атакують начиненими вибухівками машинами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чеченці, що воюють на стороні Москви, використовують під Мар'їнкою саморобні вибухові пристрої. Цю тактику застосовували під час чеченських воєн 90-х.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у червні 2023 року надійшло кілька повідомлень про використання російськими військами старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки, у якості саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, швидше за все, вистрибує з машини після того, як пустить її курсом.

Більшість російських випадків використання таких машин було зареєстровано в районі Мар'їнки, неподалік Донецька, і вони почалися за кілька днів після того, як чеченські підрозділи увійшли до цього району.

"Існує реальна ймовірність того, що чеченські сили застосували цю тактику", - наголошується у повідомленні.

За даними британської розвідки, є спадщина чеченських бойовиків, які вміють користуватися такими машинами, починаючи з чеченських воєн 1990-х років. Повідомлялося також, що чеченці, що воюють на боці України, виготовили аналогічні машини у січні 2023 року.

"Більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили", - зазначають у Міноборони Британії.

Чеченці на війні

Зазначимо, у війні Росії проти України чеченці воюють на обох сторонах. Батальйон імені Шейха Мансура бере участь у війні на сході України на боці ЗСУ з 2014 року і складається з чеченців, які емігрували з Росії після російсько-чеченських воєн.

Крім того, у війні беруть участь вірні Ахмату Кадирову війська, відомі своїми постами у соціальних мережах, через що їх зазвичай називають "тік-токерами".

Раніше Bloomberg повідомляв, що Москва готується відправити в Україну більше кадировців і в'язнів, щоб заповнити дефіцит, який залишили найманці "Вагнера".

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ЧечняКадиров