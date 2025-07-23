Британська розвідка розкрила деталі операцій російських шпигунів

Британія посилює санкції проти ГРУ

Міністерство заявило, що Москва розширює глобальну кампанію з підриву позицій своїх супротивників і зміцнення власного впливу.

Основну роль у цих діях відіграє російська військова розвідка ГРУ. Також дедалі частіше використовуються недержавні актори, які проводять диверсії, кібератаки та операції впливу.

Уряд Великої Британії 18 липня запровадив санкції проти трьох підрозділів ГРУ, одного агентства впливу та 18 офіцерів військової розвідки. Їх звинувачують в атаках проти України, союзників Британії та самої Великої Британії.

Підрозділ 29155: вбивства, підриви та кібероперації

ГРУшний підрозділ 29155, також відомий як 161-й Центр спеціальної підготовки, звинувачують у проведенні операцій з убивств і диверсій. Його кіберпідрозділ стояв за атакою WhisperGate в Україні 2022 року. Також він пов'язаний із замахом на Сергія і Юлію Скрипаль у Солсбері 2018 року.

Крім того, співробітники цього підрозділу причетні до підривів складів із боєприпасами в Болгарії 2011 року і в Чехії 2014 року. Це робить його одним із найактивніших диверсійних підрозділів Росії.

Підрозділ 26165: шпигунство і координація ударів

85-й Центр спеціальної служби (26165) проводив масштабні розвідувальні кампанії. Він забезпечував інформаційну підтримку для нанесення ракетних ударів по Україні. Зокрема, йдеться про напад на драмтеатр у Маріуполі 2022 року, внаслідок якого загинули сотні мирних жителів, включно з дітьми.

Цей підрозділ відіграє ключову роль у координації російських операцій у зонах конфлікту. Його дії розглядаються як серйозне порушення міжнародного права.

Підрозділ 74455: атаки на вибори і критичну інфраструктуру

Центр спеціальних технологій (74455) відповідає за кібератаки, спрямовані на втручання у вибори. Також він атакує критично важливу інфраструктуру і військові інформаційні системи. Його дії спрямовані на дестабілізацію демократичних процесів в інших країнах.

Цей підрозділ активно використовує шкідливе програмне забезпечення та фішинг для проникнення в мережі державних структур. Раніше він уже фігурував у розслідуваннях кібератак на США та країни ЄС.

Африканське агентство: інформаційні операції та дезінформація

Під санкції також потрапило агентство впливу, що працює в Африці. Воно займається поширенням дезінформації та теорій змови, спрямованих проти глобальних ініціатив у сфері охорони здоров'я. Серед цілей - підрив довіри до міжнародних вакцинних кампаній та інших гуманітарних програм.

За даними британської розвідки, це агентство тісно пов'язане з російськими службами. Його діяльність є частиною широкої кампанії з дестабілізації міжнародних інститутів і поширення проросійського впливу.