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Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень

Україна, Неділя 15 вересня 2024 14:37
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Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень Фото: британська розвідка проаналізувала дії росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія почала наступальні дії у Курській області, щоб відсунути українські сили. Проте за останній тиждень окупанти не просунулися істотно до Покровська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту.

У Курській області Росії, де Україна з середини серпня 2024 року контролює приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська почали контрнаступ.

"На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл", - йдеться у зведенні.

Також росіяни на сході України поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська.

"Однак за останній тиждень Росія не просунулася істотно до самого Покровська", - додає британська розвідка.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у Курській області триває операція Сил оборони України. Нещодавно російські війська почали контратаки, проте значно успіху вони не мало. Українські десантники показали, як відбивали штурми вояків російських ВДВ.

Також у мережі показали перші супутникові фото Курської області після того, як війська РФ перейшли до атак.

Найважчими напрямками фронту залишаються Покровський та Курахівський. Там за добу фіксують найбільше атак окупантів.

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