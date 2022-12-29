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Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе

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Москва, Четверг 29 декабря 2022 08:46
Британская разведка пояснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе Фото: для российских аэродромов не хватает средств ПВО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия перебросила системы ПВО средней дальности, такие как "Панцирь" к линии фронта. Из-за этого аэродромы в глубоком тылу остались без защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, рано утром 26 декабря 2022 года российская авиабаза в городе Энгельс подверглась атаке во второй раз за три недели. Российские СМИ сообщили, что удар по объекту, одной из основных оперативных баз российского флота стратегических бомбардировщиков, был нанесен беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По данным британской разведки, Россия долгое время уделяла очень большое внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны, но становится все более очевидным, что она изо всех сил пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри России.

При этом, одной из проблем для России, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как SA-22 "Панцирь", которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

"Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве требуются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сокращение является результатом высокой угрозы со стороны украинской ПВО.

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