Британська розвідка пояснила, навіщо Росії реформа армії

Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період з 2023 по 2026 рік.

Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.

Британська розвідка вважає, що такі рішення свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, РФ зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, вважає, що посилена військова загроза з застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, швидше за все, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення", - зазначає розвідка Британії.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони РФ задумало реформувати свою армію просто під час війни проти України.

При цьому аналітики ISW вважають, що реформа Шойгу може вплинути на перебіг війни лише за пів року за умови, що все піде за планом.

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