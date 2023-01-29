Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повертає до шкіл та вишів військову підготовку

Британська розвідка зазначає, що нещодавно Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про раніше оголошений план щодо включення базової військової підготовки до навчальної програми середньої школи.

Школярі будуть проходити військову підготовку в рамках предмета "Основи безпеки життєдіяльності". Дітей навчатимуть користуватися автоматами, ручними гранатами, а також засобами індивідуального захисту.

Такі уроки стануть обов'язковими з наступного навчального року, тобто з вересня 2023 року. Крім того, у грудні у Росії заявили, що військову підготовку також повернуть у вищі навчальні заклади.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року", - пояснює британська розвідка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія повертає у школи обов'язкову військову підготовку. Британська розвідка вважає, що таким чином російське керівництво хоче підготувати молодь до призову у майбутньому.

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