Британська розвідка пояснила, навіщо Путін посадив генерала на 13 років

Вирок за корупцію

Як зазначається у зведенні, колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 1 липня 2025 року визнали винним у розкраданнях і відмиванні коштів. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.

До арешту у квітні 2024 року Іванов курирував масштабні проєкти військового будівництва і закупівель. Зокрема - відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих українських територіях.

Розкішне життя на тлі війни

Повідомлення про розкішний спосіб життя Іванова викликали обурення навіть у самому Кремлі. Це контрастувало з риторикою Володимира Путіна про створення "нової національної еліти" - тих, хто відзначився на війні проти України.

Іванов став одним із яскравих символів розриву між офіційною ідеологією і реальністю життя російської військової верхівки.

Розплата і зв'язки з Шойгу

Іванов - найпомітніша фігура, засуджена в рамках кампанії проти корупції серед вищих чиновників, які не входять до кабінету. Разом із ним під удар потрапили й інші, тісно пов'язані з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу.

Сам Шойгу був звільнений 12 травня 2024 року і переведений на посаду секретаря Ради безпеки РФ. Це вказує на масштабні кадрові чистки в оточенні Путіна.

Боротьба з корупцією - лише напоказ

За даними британської розвідки, глибоко вкорінена корупція у військовому міністерстві РФ підриває ефективність армії. Однак її повне викорінення не входить у цілі російської влади.

Корупція залишається частиною системи, необхідної для її функціонування. Кремль, найімовірніше, намагається лише знизити рівень крадіжок до контрольованого рівня, щоб зберегти керованість у військовому відомстві, зазначають у Міноборони Британії.