Британська розвідка пояснила мету путінських репресій на території Росії

Кремль протягом багатьох років пригнічував інакодумство біля Росії. Ці заходи посилилися після вторгнення в Україну, щоб змусити замовкнути критиків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 14 лютого президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє конфіскацію майна за поширення нібито "неправдивої інформації" про російську армію.

За даними британської розвідки, цей захід здебільшого спрямований на те, щоб змусити замовкнути внутрішніх критиків війни проти України.

Двома днями раніше "Комітет із іноземного втручання" Держдуми вніс на розгляд законопроект, покликаний розширити сферу віднесення Росії до "небажаних" організацій. Ймовірно, це спрямовано подальше обмеження діяльності російськомовних західних ЗМІ, як-от RFE/RL, Deutsche Well і російська служба BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції: спроб російської влади обмежити внутрішнє інформаційне середовище, щоб знизити внутрішню критику та інакомислення. Хоча ця тенденція спостерігалася протягом багатьох років, вона суттєво посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначають у Міноборони Брита.

Ставлення жителів РФ до війни

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", більшість росіян підтримують війну проти України. У січні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 8% вагаються з відповіддю.

Третина жителів Росії вважають, що такі люди, як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні, зворотної позиції дотримуються 62% опитаних. Такий розподіл відповідей стійкий і зберігається протягом останніх півтора року.