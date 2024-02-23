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Британская разведка пояснила цель путинских репрессий на территории России

Россия, Пятница 23 февраля 2024 11:41
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Британская разведка пояснила цель путинских репрессий на территории России Фото: Путин пытается заставить замолчать критиков войны против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль в течение многих лет подавлял инакомыслие на территории России. Эти меры усилились после вторжения в Украину с целью заставить замолчать критиков войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает конфискацию имущества за распространение якобы "ложной информации" о российской армии.

По данным британской разведки, эта мера в основном направленна на то, чтобы заставить замолчать внутренних критиков войны против Украины.

Двумя днями ранее "Комитет по иностранному вмешательству" Госдумы внес на рассмотрение законопроект, призванный расширить сферу отнесения России к "нежелательным" организациям. Вероятно, это направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных западных СМИ, таких как RFE/RL, Deutsche Well и русская служба BBC.

"Эти шаги являются частью более широкой тенденции: попыток российской власти ограничить внутреннюю информационную среду, чтобы снизить внутреннюю критику и инакомыслие. Хотя эта тенденция наблюдалась на протяжении многих лет, она существенно усилилась после полномасштабного вторжения России в Украину", - отмечают в Минобороны Британии.

Отношение жителей РФ к войне

Напомним, по данным "Левада-центра", большинство жителей России поддерживают войну против Украины. В январе 2024 года только 16% респондентов выступают против, еще 8% затрудняются с ответом.

Треть жителей России считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине, обратной позиции придерживаются 62% опрошенных. Такое распределение ответов устойчиво и сохраняется на протяжении последних полутора лет.

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