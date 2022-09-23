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Британська розвідка повідомила про успіхи ЗСУ на сході України за останні три дні

Фото: Наступ ЗСУ триває біля Лимана та на східному березі річки Оскол (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України продовжують настання на сході країни. Ситуація на фронті залишається складною, оскільки російські війська намагаються утримати захоплені раніше території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, за останні три дні українські сили захопили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Росія спробувала інтегрувати Оскіл до консолідованої оборонної лінії після виведення своїх військ раніше цього місяця.

На південь, на Донеччині, тривають бойові дії, оскільки українські війська штурмують місто Лиман на схід від річки Сіверський Донець, який Росія захопила у травні.

"Ситуація на полі бою залишається складною, але зараз Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Україна продовжує наступальні операції на північному сході країни, тоді як російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл та містом Сватове. Поки що неясно, чи є в окупантів можливості для оборони.

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Збройні сили України