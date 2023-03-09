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Британська розвідка показала нову карту боїв в Україні: яка ситуація на фронті

Фото: британська розвідка показала нову карту боїв в Україні на 9 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Розвідка Великобританії оновила карту бойових дій в Україні станом на 9 березня. Російські війська продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, а ЗСУ тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tiwtter британського Міністерства оборони.

Зокрема, на Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка.

Фото: розвідка Великобританії оновила карту бойових дій в Україні на 9 березня (twitter.com/DefenceHQ)

При цьому на Бахмутському напрямку російські загарбники не припиняють штурмових дій у напрямку міста Бахмут. Так, наші бійці відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине.

Тим часом на Авдіївському та Шахтарському напрямках путінські війська вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Кам'янка, Північне, Першотравневе, Невельське, Новомихайлівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, але безрезультатно.

Разом з тим на Запорізькому та Херсонському напрямках ворожа армія обороняється.

Нагадаємо, за даними карт аналітиків ISW, росіянам не вдалось оточити Бахмут, але вони посилюють наступи на північ від міста. Також ворог активізував свої атаки в районі Мар’їнки.

Тим часом у Генштабі ЗСУ звітують, що окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.

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