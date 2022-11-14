Британська розвідка оцінила здатність російської армії воювати в умовах зими

Як зазначається у зведенні, зима внесе корективи як для російських, так і українських сил. Зміни світлового дня, температури і погоди створять унікальні проблеми для солдатів.

"Будь-які рішення, які ухвалить російський Генштаб, будуть частково продиктовані настанням зими", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії зазначають, що світловий день скоротиться до менше ніж 9 годин на день порівняно з 15-16 годинами у розпал літа. Це призведе до меншої кількості наступів та більш статичних ліній оборони. Прилади нічного бачення є цінністю, що ще більше посилює небажання воювати вночі.

Крім того, середня температура знизиться з 13 градусів у період з вересня по листопад до нуля у період з грудня до лютого. Війська, що не мають зимового одягу та житла, з великою ймовірністю можуть постраждати від ран. Крім того, вікно "золотої години" для порятунку тяжко пораненого солдата скорочується приблизно наполовину, що значно збільшує ризик контакту із противником.

"Сама погода, ймовірно, принесе збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Кожне із них створить додаткові проблеми для і без того низького морального духу російських військ", - йдеться у повідомленні.