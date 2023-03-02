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Британська розвідка оцінила вплив погоди на оборону Бахмута

Фото: важкі танки важко використовувати у районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня. Потепління ускладнить пересування по місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують оборону Бахмута на Донеччині. При цьому підвищення температури призвело до бруду на місцевості, "відомої українською мовою як "бездоріжжя", що обмежує пересування пересіченою місцевістю".

За даними британської розвідки, денна температура ґрунту підвищилася і нині в основному вища за нуль. Як і в середині лютого 2023 року, нічні заморозки та денні підвищення температури залишаються ймовірними до наступного тижня.

Прогнозовані тепліші, ніж у середньому, умови на частину зими і весну призведуть до подальшого погіршення умов пересування пересіченою місцевістю. При цьому умови будуть у найгіршому стані до кінця березня після остаточного потепління.

Це додасть додаткових проблем у наземні операції та ускладнить пересування більш важкої бронетехніки, особливо пересіченою місцевістю в районі Бахмута, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими.

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