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Британська розвідка оцінила вплив перестановок у Кремлі на перебіг війни

Фото: Відставка Шойгу ніяк не вплине на перебіг війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перестановки в силовому блоці Кремля не торкнулися керівництва російською армією. Негайного впливу на хід війни з Україною вони не вчинять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як йдеться у зведенні, внаслідок несподіваних перестановок міністра оборони Росії Сергія Шойгу було замінено першим віце-прем'єром Андрієм Білоусовим, а Шойгу замінив секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Патрушева призначено помічником президента. Шойгу та Патрушев є впливовими та давніми союзниками президента Росії Путіна, зазначають у британській розвідці.

Білоусов – професійний економіст без військової освіти. Він був першим віце-прем'єром із січня 2020 року, а до цього обіймав посаду помічника президента з економічних питань. "Ймовірно, він був призначений для забезпечення більшої ефективності витрат на оборону та забезпечення більш тісної координації між оборонною промисловістю та потребами збройних сил", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, це виявиться надзвичайно складним завданням для Білоусова з огляду на високий рівень корупції у російському військовому міністерстві та збройних силах. Заступника міністра оборони Тимура Іванова заарештували у квітні за звинуваченням у корупції, а начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова заарештували 14 травня за підозрою в участі у схемі хабарництва.

"Зміна міністра оборони навряд чи вплине на ведення російської війни в Україні. Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у керівних призначеннях у генеральному штабі озброєних сил Росії, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, збережеться", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Володимир Путін після вступу на п’ятий президентський термін провів деякі зміни в уряді. Зокрема, він звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Раду безпеки з 2008 року, став помічником Путіна.

Детальніше про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

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