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Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць

Фото: Росія захопила в січні 320 квадратних кілометрів України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2025 року територіальні завоювання Росії в Україні сповільнилися. Російські війська зайняли близько 320 кв. км порівняно з приблизно 400 кв. км у грудні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту були відносно незначними.

За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним із найшвидших темпів наступу з ранніх стадій війни.

У Курській області Росії Росія домоглася незначних успіхів у січні 2025 року. Підрозділи Північної Кореї, які були розгорнуті в наступальних бойових операціях у Курській області, тимчасово відійшли з позицій на лінії фронту, імовірно, для відпочинку і переозброєння перед повторним розгортанням, йдеться в повідомленні.

"Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції", - зазначають у Міноборони Британії.

 

Нагадаємо, січень 2025 року став другим найдорожчим місяцем війни для Росії із загальним числом втрат у 48 240 осіб (убитих і поранених).

Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 830 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Британська розвідка прогнозує, що Москва продовжить втрачати більше тисяч осіб щодня в лютому.

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