Британська розвідка назвала захоплену Росією територію України за останній місяць

Як наголошується у зведенні, Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, але просування вздовж більшої частини лінії фронту були відносно незначними.



За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним із найшвидших темпів наступу з ранніх стадій війни.

У Курській області Росії Росія домоглася незначних успіхів у січні 2025 року. Підрозділи Північної Кореї, які були розгорнуті в наступальних бойових операціях у Курській області, тимчасово відійшли з позицій на лінії фронту, імовірно, для відпочинку і переозброєння перед повторним розгортанням, йдеться в повідомленні.

"Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції", - зазначають у Міноборони Британії.