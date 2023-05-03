Британська розвідка назвала цілі двох останніх ракетних ударів Москви по Україні

Як зазначається у зведенні, останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням КРПБ Х-101 і Х-555.

За даними британської розвідки, в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов'язано зі спробами Росії відновити свої запаси КРПБ.

"Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України", - зазначають у Міноборони Британії.