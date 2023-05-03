Британская разведка назвала цели двух последних ракетных ударов Москвы по Украине

Россия 28 апреля и 1 мая нанесла удары крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) по Украине. Это были первые подобные атаки за 50 дней после 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, последние удары были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением КРВБ Х-101 и Х-555.

По данным британской разведки, в обоих ударах было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы КРВБ.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - отмечают в Минобороны Британии.