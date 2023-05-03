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Британская разведка назвала цели двух последних ракетных ударов Москвы по Украине

Новина українською →
Украина, Среда 03 мая 2023 09:08
Британская разведка назвала цели двух последних ракетных ударов Москвы по Украине Фото: Россия пытается атаковать военные цели, но разрушает жилые дома (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия 28 апреля и 1 мая нанесла удары крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) по Украине. Это были первые подобные атаки за 50 дней после 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, последние удары были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением КРВБ Х-101 и Х-555.

По данным британской разведки, в обоих ударах было использовано меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках, что, вероятно, связано с попытками России восстановить свои запасы КРВБ.

"Наблюдаемые типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от нацеливания на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель мирных жителей.

Напомним, российские войска утром 28 апреля нанесли ракетный удар по Украине. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить. В то же время при попадании в многоэтажки в Умани погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

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