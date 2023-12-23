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Британська розвідка назвала ще одну проблему на лінії фронту

Фото: британська розвідка назвала ще одну проблему на лінії фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Останніми тижнями як українські війська, так і російські окупанти скаржаться на велику кількість щурів та мишей на передовій. Це стало ще однією проблемою на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, цього року м'яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

"Неперевірені звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками", - зазначає розвідка.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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