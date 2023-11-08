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Британська розвідка назвала серйозну проблему для військової логістики Росії

Фото: диверсії на залізницях становлять загрозу для військової логістики Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Диверсії на російських залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують бути серйозною проблемою для російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду пішли 76 справ про залізничні диверсії. Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші за 24 роки, були притягнуті до відповідальності.

З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу Росії диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, військова логістика Росії, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.

"Оскільки у Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсії продовжують залучати невелику частину молодих людей як метод протесту проти "спеціальної військової операції"", - зазначають у Міноборони Британії.

Диверсії на залізницях

Нагадаємо, диверсії на російських залізницях на окупованих територіях України є поширеним явищем з початку війни.

Зокрема, у червні у Білгородській області Росії 15 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок.

У травні під Сімферополем в окупованому Криму зійшов з рейок поїзд, який заблокував єдину залізничну гілку до порту Севастополь, бази Чорноморського флоту Росії. Залізнична адміністрація заявила, що це сталося внаслідок "втручання сторонніх".

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