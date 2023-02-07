Британська розвідка назвала основну мету великого російського наступу

Як зазначається у зведенні, російським силам вдалося відвоювати територію лише на кілька сотень метрів на тиждень. Це пов'язано з тим, що Росії нині бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідні для успішного наступу.

За даними британської розвідки, старші командири, ймовірно, будують плани, які потребують недостатньо укомплектованих, недосвідчених підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск. При цьому російські лідери ймовірно продовжать вимагати масштабних обіцянок.

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни", - вважають у Міноборони Британії.