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Британська розвідка назвала можливі цілі ракетного удару росіян 28 квітня

Фото: росіяни вбивають мирних українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рано вранці 28 квітня Росія завдала першої великої серії ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня 2023 року. Хоча Україна збила більшу частину ракет, щонайменше 25 мирних жителів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається, атаки свідчать про те, що Росія перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж узимку, і навряд чи вона була націлена на енергетичну інфраструктуру України.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні частини та військові поставки, які нещодавно надійшли до України.

"Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає пріоритет передбачуваній військовій необхідності перед запобіганням супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська вранці 28 квітня завдали ракетного удару по Україні. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити. У той же час при попаданні в багатоповерхівки в Умані загинули 23 особи , серед них четверо дітей.

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Уманьракетный удар