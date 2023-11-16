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Британська розвідка назвала мету російського наступу в Авдіївці

Україна, Четвер 16 листопада 2023 09:43
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Британська розвідка назвала мету російського наступу в Авдіївці Фото: Авдіївський коксохім став метою настання російської армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія під час наступу підійшла до Авдіївського коксохімічного заводу. Його захоплення дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська продовжили атаки на села, що прилягають до міста Авдіївка Донецької області, яке вони намагаються оточити за допомогою кліщів. За Авдіївку точаться бої вже майже десять років, і вона має політичне значення для Росії з огляду на її близькість до Донецька.

За даними британської розвідки, в ході недавнього наступу російські війська, ймовірно, підійшли до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу, великого промислового комплексу, кокс, що виробляє, і різні хімікати, що займає ключову тактичну позицію на північ від міста.

Завод домінує над головною дорогою, яка веде до Авдіївки, і, якщо російські війська захоплять його, постачання до міста стануть для України важчими. "Проте промисловий об'єкт надає Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об'єкт", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ на Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку 10 жовтня. У ході штурму російські війська зазнають величезних втрат, але продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи.

В останні кілька днів російські війська знову активізувалися під Авдіївкою. Нині дуже "спекотно" в районі промзони.

Раніше в матеріалі РБК-Україна експерти пояснювали, які цілі мають російські війська, намагаючись захопити місто.

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