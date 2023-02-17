Британська розвідка назвала кількість втрат у російській армії та ПВК "Вагнера"

Як зазначається у зведенні, сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

За оцінками британської розвідки, сили Міноборони Росії та приватних військових підрядників (ПВК) втратили від 175 до 200 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тисяч було вбито. Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію".

"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов'язано з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат Росії, йдеться в повідомленні.