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Британська розвідка назвала головний пункт російської оборони на Донбасі

Фото: Російська армія кине всі сили на оборону Кремінної (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Кремінна була відносно вразлива з того часу, як у жовтні українські війська просунулися через місто Лиман на захід.

За даними британської розвідки, Росія побудувала нові великі оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут. Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту Росії, а також є важливим містом Луганської області.

Кремль стверджує, що "звільнення" цієї території є основним виправданням війни, нагадали у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, протягом останніх днів бойові дії, як і раніше, були зосереджені навколо Бахмутського сектору Донецької області та біля Сватового в Луганській.

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ДонбасВійна Росії проти України