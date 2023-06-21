Британська розвідка назвала головний політичний пріоритет Кремля при контрнаступі ЗСУ

Як зазначається у зведенні, на півдні України тривають запеклі бої. Однак останніми тижнями Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

За даними британської розвідки, сюди входить велика смуга оборони протяжністю 9 км за 3,5 км на північ від Армянська, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю.

"Ці продумані оборонні споруди підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські війська захопили Крим та окремі райони Донецької та Луганської області у 2014 році. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року.

ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. За цей час звільнено декілька населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Українське військове та політичне керівництво неодноразово заявляло, що метою ЗСУ є звільнення всієї території України, включаючи Крим.

За даними опитування КМІС, у червні 2023 року абсолютна більшість українців (84%) продовжує дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки неприпустимі, навіть якщо через це війна продовжуватиметься довше і будуть інші загрози.