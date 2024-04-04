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Британська розвідка назвала головний напрямок атак російської армії на фронті

Україна, Четвер 04 квітня 2024 12:30
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Британська розвідка назвала головний напрямок атак російської армії на фронті Фото: російська армія атакує на південний захід від Донецька (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2024 року 38% усіх атак російської армії на лінії фронту припало на південний захід від Донецька. Але Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, кількість зареєстрованих російських атак по всій лінії фронту в березні 2024 року була на 9% нижчою порівняно з лютим 2024 року, знизившись приблизно з 2340 до 2120.

За даними британської розвідки, кількість зареєстрованих атак на Авдіївському напрямку склала третину всіх атак у лютому, коли місто було захоплене російськими військами, але в березні скоротилося до чверті.

При цьому кількість зареєстрованих російських атак на південний захід Донецька зросла з 721 у лютому до 806 у березні, що складає 38% усіх атак на лінії фронту.

"Незважаючи на ці зусилля, Росія не досягла будь-яких помітних успіхів у цьому районі і продовжує битися за невеликі поселення, включаючи Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", - зазначають у Міноборони Британії.

Британська розвідка назвала головний напрямок атак російської армії на фронтіhttps://deepstatemap.live/

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російська армія від початку наступальних операцій у жовтні 2023 року захопила 505 квадратних кілометрів території України.

Українські війська продовжують оборону по всьому фронту. Після захоплення Авдіївки темпи російського поступу знизилися.

Як заявив президент Володимир Зеленський, ситуація краща, ніж була ще два-три місяці тому, коли Сили оборони зазнавали дефіциту артилерійських боєприпасів та різних видів зброї.

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