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Британська компанія поставила до РФ електроніки на 1,2 млрд доларів, - FT

Фото: британська компанія поставила до РФ електроніки на 1,2 млрд доларів (semiconductorforu.com)
Автор: Тетяна Степанова

Британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, поставила до Росії електроніки більш ніж на 1,2 мільярда доларів. Більшість цих товарів включено до санкційних списків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Компанія відправляла до Росії зокрема напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп’ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку. У записах перераховані бренди від Huawei й H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung.

Згідно з митними документами, товари не менш ніж на 982 мільйони доларів, відправлені Mykines, входять до списків заборонених для постачання до Росії, згідно з британськими експортними обмеженнями. Продаж цих товарів до РФї без дозволу влади Великої Британії може бути порушенням санкцій, навіть незважаючи на постачання через треті країни - в основному Китай.

Mykines працювала в Росії до вторгнення в Україну, але, як показують записи, її бізнес у країні злетів у рази після початку війни.

Переважну більшість із 10,6 тисячі відправлених до Росії партій товарів отримала московська компанія Marsala. Зазначається, що ця компанія може бути тісно пов’язана з Merlion, великим дистриб’ютором обчислювальної техніки та електроніки у Росії.

Один із контрагентів Marsala - компанія Microcontract, яка володіє спільним підприємством з Інженерним центром Новгородського державного університету. Цей центр був запущений у співпраці з "Ростехом". Він веде дослідження, у тому числі в галузі авіації та безпілотних літальних апаратів.

"Усі підприємства, зареєстровані у Великій Британії, за законом зобовʼязані дотримуватися режиму санкцій щодо Росії. Ми дуже серйозно ставимося до потенційних порушень, але не обговорюємо деталі того, як ми застосовуємо торгові санкції у конкретних випадках", - заявив представник уряду Британії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський виробник бронежилетів імпортує китайські компоненти для своїх бронежилетів, частина з яких використовується на полі бою в Україні.

Також раніше ми писали, що компанію-постачальника мікрочіпів Smart Impex у Німеччині підозрюють в обході санкцій проти Росії.

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