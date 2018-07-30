Британку, яка загинула від "Новачка", будуть ховати при посилених заходах безпеки

Новини Суспільство 30.07.2018 - 04:12
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Заходи безпеки на похоронах будуть посилені

Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері (Великобританія), будуть ховати за посилених заходів безпеки. Про це повідомляє The Daily Mail.

Як повідомляється, жінка буде кремована в понеділок недалеко від місця, де поховані родичі екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

"Організатори похорону зв'язалися з МОЗ та отримали рекомендації про заходи обережності. Один з цих заходів полягає в тому, що труна вже буде на місці, перш ніж всі гості прибудуть", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, чоловік і жінка, отруєні "Новачком", перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль. Невдовзі жінка померла.

Нагадаємо, раніше в штаб-квартирі міської поліції Лондона (Скотленд-Ярд) назвали спосіб нового отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, що неподалік від Солсбері.

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Теги:  Великобритания,  похороны,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС