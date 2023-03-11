На Британію обрушився шторм "Лариса": закрито понад сотню шкіл, є перебої зі світлом

На північні райони Британії обрушився шторм "Лариса". Ураган і хуртовини стали причиною масових перебоїв у роботі громадського транспорту, у низці міст зафіксовано перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Через погіршення погодних умов масово скасовувалися приміські поїзди між Манчестером, Шефілдом, Лідсом, Йорком та Ліверпулем. Потяги між Манчестером і Шефілдом були припинені через дерево, що впало.
За словами поліції, умови на трасі M62 між Манчестером і Лідсом були особливо важкими через хаос, що посилюється діями водіїв.
National Highways, державна організація, яка спостерігає за автомагістралями Англії, зазначила, що надто багато водіїв ігнорували попередження про погоду. У Стаффордширі армія допомагала поліції та пожежникам рятувати водіїв, які застрягли у глибокому снігу на автомагістралях A53 та A523 біля Ліка.
У ряді населених пунктів на околицях Ліверпуля через налипання мокрого снігу і пошкодження проводів деревами, що впали, не було електропостачання. В Уельсі та північній Англії тимчасово закрито понад 300 шкіл. Метеорологічне бюро повідомило, що найглибший сніг з його точок спостереження становив 27 сантиметрів у Капель-Куріг у Гвінеді.
Повідомляється, що станом на вечір п'ятниці, 10 березня, погода суттєво покращилася, снігопади припинилися, але на низці магістралей ще залишається ожеледиця та великий сніговий покрив.
Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії, США, 560 тисяч будинків залишилися знеструмленими через шторм і зливи, є постраждалі.
Також ми писали, що небезпечний ураган "Іан" попрямував до Флориди. Стихійне лихо може обрушитися на регіон найближчими днями.
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