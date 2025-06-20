У Британії зробили перший крок до легалізації евтаназії

Як повідомляє агенство, законопроєкт підтримали 314 депутатів, тоді як проти був 291 парламентар.

Закон "Про невиліковно хворих дорослих (кінець життя)" надасть психічно здоровим та невиліковно хворим дорослим в Англії та Уельсі, яким залишилося жити шість місяців або менше, право вирішити, чи завершити своє життя за допомогою лікарів.

Тепер документ перейде до Палати лордів, де його очікує кілька місяців обговорень і поправки. Попри можливі зміни необрані лорди навряд чи блокуватимуть законодавство, ухвалене обраними членами Палати громад.

Таким чином, Британія може приєднатися до таких країн, як Австралія, Канада та окремі штати США, де вже дозволили асистований суїцид.

Прихильники законопроєкту кажуть, що він забезпечить гідність і співчуття людям, які страждають. Противники ж стверджували, що хворі люди можуть відчувати, що їм слід покінчити з життям, боячись стати тягарем для своїх родин і суспільства.