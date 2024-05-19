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У Британії закликали Німеччину дати Україні ракети Taurus і дозволити бити ними по Криму

Фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія закликає Німеччину надати Україні далекобійні ракети, а також дозволити завдавати ними ударів по території Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в інтерв'ю Sky News.

Він зазначив, що Британія була першою, хто дозволив Україні використовувати надану зброю для ударів по Криму. Потім, за його словами, інші країни наслідували приклад Британії.

Шаппс пояснив рішення країни тим, що Крим - це українська територія, яка була окупована росіянами. Тому він закликав партнерів зробити те саме, зокрема Німеччину, яка могла б надати далекобійні ракети Taurus.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу.", - сказав він.

 

Taurus для України

Нагадаємо, у Німеччині вже довгі місяці тривають дискусії про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється надати Україні ракети. За даними ЗМІ, що німецька влада побоюється, що Україна може використати ракети для ударів по території Росії.

Що відомо про німецькі далекобійні ракети Taurus та чи можуть вони стати "геймчейнджером" у війні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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КримВеликобританіяВійна в УкраїніРакети