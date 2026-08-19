У Британії заборонили компонент гелевих лаків: він небезпечний для здоров'я

У Європейському Союзі використання ТПО в косметичній продукції заборонили ще з 1 вересня 2025 року. У Великій Британії нові правила набули чинності лише зараз. Вони забороняють виробникам продавати нові косметичні продукти, що містять ТПО.

Однак перехідний період триватиме значно довше. Салони мають припинити використовувати засоби з ТПО до 14 лютого 2027 року.

Це означає, що британські салони поки можуть використовувати наявні запаси гель-лаків із цим компонентом. Водночас придбати нові продукти з ТПО вони вже не зможуть.

Продукти з цим інгредієнтом, як зазначає видання, досі можуть використовуватися у США, Австралії та країнах Азії.

Чому заборонили ТПО

Рішення пов'язане з дослідженнями, які виявили зв'язок між впливом ТПО та довгостроковими порушеннями фертильності й репродуктивними проблемами.

Директорка з науки Асоціації косметики, туалетних приналежностей та парфумерії (CTPA) Керолайн Рейнсфорд пояснила, що в ЄС заборона пов'язана з небезпечними властивостями речовини та оцінкою її потенційного впливу за умов значного контакту з організмом.

Водночас вона звернула увагу на відмінність між такими умовами та використанням ТПО в засобах для нігтів.

За її словами, концентрація цього компонента в продуктах для нігтів більш ніж у тисячу разів нижча за рівень, який може негативно вплинути на фертильність. Крім того, засіб наноситься на нігтьову пластину, що, за її словами, додатково зменшує потенціал його всмоктування в організм.

Чи зникне гелевий манікюр

Повної заборони на гелевий манікюр у Великій Британії немає. ТПО міститься лише в деяких гель-лаках і не використовується у традиційних лаках для нігтів, які висихають на повітрі.

Крім того, на ринку вже є гель-лаки без ТПО, і багато салонів використовують саме такі продукти. Таким чином, після завершення перехідного періоду салони зможуть продовжувати пропонувати гелевий манікюр, використовуючи засоби без забороненого компонента.

Водночас різні альтернативні речовини можуть належати до тієї самої хімічної групи, однак окремі сполуки мають різні характеристики та оцінки безпеки.