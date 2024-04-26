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У Британії розпочали судити вербувальника паліїв нерухомості, пов'язаної з Україною

Архівне фото: у Британії розпочали судити вербувальника паліїв нерухомості (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Британії розпочався суд над чоловіком, який працював на користь Росії і вербував осіб для підпалу нерухомості, пов'язаної з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Bild.

Видання пише, що 20-річний Ділан Ерл постав перед Вестмінстерським мировим судом Лондона за звинуваченням у двох злочинах відповідно до закону про національну безпеку. 

"Ерл надавав допомогу іноземній розвідці, зокрема погоджуючись провести дослідження і розвідку цілей, а також намагаючись вербувати людей для надання допомоги в такій діяльності", - пише видання.

Також слідство вказало, що Ерл займався підготовкою "дії, що ставить під загрозу життя людини або дії, що створює серйозний ризик для здоров'я або безпеки населення в Сполученому Королівстві". 

Ерлу також було висунуто обвинувачення в підпалі комерційного приміщення в Лондоні за обтяжуючих обставин. Королівська прокуратура Великої Британії заявила, що звинувачення в підпалі пов'язані з комерційною нерухомістю, пов'язаною з Україною.

Кого ще підозрюють

Bild написало, що ще одного чоловіка звинуватили в отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби.

"Двоє чоловіків звинувачені в підпалі, а ще один молодий чоловік - у "володінні інформацією, пов'язаною з терористичною діяльністю", - написало видання.

Російських шпигунів судять у країнах Заходу

Правоохоронці в західних країнах на постійній основі виявляють російських агентів і шпигунів. Приміром, у січні суд у Римі засудив офіцера італійського Військово-морського флоту до 20 років тюремного ув'язнення за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

А вчора Окружна прокуратура Гданська засудила агента російської військової розвідки в Польщі до тюремного ув'язнення. Він шпигував за військовим і передавав ці дані Росії.

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