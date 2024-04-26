У Британії розпочали судити вербувальника паліїв нерухомості, пов'язаної з Україною

Видання пише, що 20-річний Ділан Ерл постав перед Вестмінстерським мировим судом Лондона за звинуваченням у двох злочинах відповідно до закону про національну безпеку.

"Ерл надавав допомогу іноземній розвідці, зокрема погоджуючись провести дослідження і розвідку цілей, а також намагаючись вербувати людей для надання допомоги в такій діяльності", - пише видання.

Також слідство вказало, що Ерл займався підготовкою "дії, що ставить під загрозу життя людини або дії, що створює серйозний ризик для здоров'я або безпеки населення в Сполученому Королівстві".

Ерлу також було висунуто обвинувачення в підпалі комерційного приміщення в Лондоні за обтяжуючих обставин. Королівська прокуратура Великої Британії заявила, що звинувачення в підпалі пов'язані з комерційною нерухомістю, пов'язаною з Україною.

Кого ще підозрюють

Bild написало, що ще одного чоловіка звинуватили в отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідувальної служби.

"Двоє чоловіків звинувачені в підпалі, а ще один молодий чоловік - у "володінні інформацією, пов'язаною з терористичною діяльністю", - написало видання.