UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії розкрили, на кого Кремль хоче повісити провали на війні в Україні

Фото: у Британії розкрили, на кого Кремль хоче повісити провали на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Звільненнями в командуванні армії Росії Кремль намагається перекласти провину за поразки у війні проти України. Цьому можуть свідчити чергові перестановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міністерства оборони Великобританії.

Так, 3 листопада 2022 року генерал-майора Олександра Лінькова було призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача ЦВО РФ.

Зокрема, Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

"Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року", - повідомляють у британській розвідці.

У Міноборони Британії нагадують, що Лапіна широко критикували за "низьку результативність на полі бою в Україні". А саме лдер Чечні Рамзан Кадиров і глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни", - припускають у розвідці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кадиров розкритикував Лапіна за відступ з Лимана (Донецька область). Він також назвав генерала "бездарем".

Додамо, за даними The Washington Post, тим часом Пригожин погодився з Кадировим і назвав російських воєначальників "шматками сміття".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяКремльВійна Росії проти України