В Британии объявили досрочные выборы в парламент
Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Это произошло после его разговора с королем Чарльзом III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Сейчас настал момент для Британии выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, или рискуем вернуться к началу без плана и уверенности", - заявил Сунак.
По его словам, выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем был после окончания холодной войны.
Ключевым "риском" он назвал войну в Украине, а также "силы исламистского экстремизма" на Ближнем Востоке, которые угрожают глобальной безопасности.
Сунак объявил, что выборы пройдут в четверг, 4 июля.
Заметим, что 2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.
Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.
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