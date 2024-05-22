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В Британии объявили досрочные выборы в парламент

Великобритания, Среда 22 мая 2024 19:47
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В Британии объявили досрочные выборы в парламент Фото: премьер-министр Британии Риши Сурак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Это произошло после его разговора с королем Чарльзом III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Сейчас настал момент для Британии выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, или рискуем вернуться к началу без плана и уверенности", - заявил Сунак.

По его словам, выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем был после окончания холодной войны.

Ключевым "риском" он назвал войну в Украине, а также "силы исламистского экстремизма" на Ближнем Востоке, которые угрожают глобальной безопасности.

Сунак объявил, что выборы пройдут в четверг, 4 июля.

Заметим, что 2024 год многие называют годом больших выборов. Ведь впервые в истории выборы пройдут сразу в более чем 70 странах.

Подробнее о ключевых выборах 2024 года можно узнать в материале РБК-Украина.

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