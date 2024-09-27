У Британії очікують, що рішення щодо зняття обмежень на удари по РФ буде до початку зими

"Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", - заявив Леммі.

Він зазначив, що, за даними британської розвідки, ситуація для російського диктатора Володимира Путіна стане набагато складнішою вже наступного року. При цьому британський міністр відзначив успіхи України.

"Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", - вважає глава МЗС Британії.

Заклики до Байдена

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським закликав президента США Джо Байдена дозволити Україні бити вглиб території РФ наданою далекобійною зброєю.

"Президент Зеленський заявляє, що хоче закінчити цю війну через переговори. Єдиний спосіб посадити РФ за стіл - це вдарити їх сильніше, ніж ми б’ємо по них сьогодні", - сказав сенатор, якого цитує "Радіо Свобода".

За словами Грема, скасування обмежень на застосування зброї є головним запитом Зеленського. При цьому сенатор заявив, що якщо Україна розпочне реалізацію свого плану перемоги та зможе бити вглиб РФ, то війна наступного року може завершитись перемогою України.

"Отже, президенте Байден, я знаю, ви хочете, щоб Україна перемогла. Ви маєте дозволити президенту Зеленському реалізувати цей план. У нього є план. У нього є конкретні військові цілі. Якщо він зможе почати виконувати цей план, це дає нам найкращу надію на завершення цієї війни у 2025 році", - наголосив Грем.