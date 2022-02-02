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Британия заявила об угрозе усиления присутствия РФ в Латинской Америке

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Лондон, Среда 02 февраля 2022 05:31
Британия заявила об угрозе усиления присутствия РФ в Латинской Америке Фото: замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи (facebook com jheappey)
Автор: Артур Родивилов

Британские власти внимательно наблюдают за действиями России в странах Латинской Америки. Лондон встревожен усилением российского присутствия в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на заданный в дистанционном формате вопрос о том, как Лондон воспринимает укрепление связей РФ с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, замминистр обороны Британии Джеймс Хиппи отметил, что политика Москвы в Латинской Америке "вызывает серьезную обеспокоенность" на Западе.

"Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идет об осмысленной политике", - сказал Хиппи.

При этом он подчеркнул, что складывающаяся ситуация "представляет особую угрозу" для британских союзников, в первую очередь для США. Замминистра обороны добавил, что наличие российских баз в Латинской Америке в нынешние времена "не является чем-то невозможным", учитывая динамику происходящего.

Кроме того, Хиппи отдельно остановился на действиях России в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что происходит нечто более страшное. Если вы посмотрите на присутствие России в Порт-Судане, в сирийском Тартусе и на устойчивое желание России иметь порт на северном побережье Ливии, то вырисовывается треугольник, каждая вершина которого устремлена в сторону Суэцкого канала", - сказал он.

Напомним, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил переговоры страны с Россией. Отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки.

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