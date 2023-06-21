Британія застосує технології віртуальної реальності для навчання українських військових

За його словами, у ході тренувань солдатів українських ВМС будуть задіяні гарнітури віртуальної реальності, щоб "відпрацювати реальні сценарії".

Також українцям профінансують участь у трирічному стажуванні на британських контейнеровозах та інших великих судах.

"Наша підтримка України та її народу непохитна, і ми не дозволимо огидним діям Росії підірвати чудову репутацію України в таких галузях, як мореплавання. Ділячись всесвітньо відомим досвідом Британії в галузі авіації та мореплавання, ми маємо твердий намір забезпечити відновлення транспортної системи України після незаконного вторгнення", - підкреслив Харпер.

Мінтранспорту Британії також візьметься за тренування українських авіадиспетчерів, додав міністр.

Нова допомога від Британії

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Водночас Британія має новий технологічний міст з Україною для сприяння інвестиціям та талантам, а також підтримки "зеленої" енергетики і не тільки.