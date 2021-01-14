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Британия запретила въезд из Португалии и еще ряда стран

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство транспорта Британии запретило в'въезд в Соединенное Королевство жителям Португалии, Бразилии и еще 14 стран. На такой шаг пошли из-за обнаружения нового штамма коронавирус в Бразилии.

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Об этом сообщил министр транспорта Британии Грант Шэппс на странице в Twitter.

Запрет вступит в силу в 4:00 утра по британскому времени 15 января. Запрет не распространяется на граждан Британии и Ирландии.

"Я принял срочное решение запретить въезд из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гвианы, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы", - заявил министр.

Въезд из Португалии, как пояснил Шэппс, запретили из-за ее тесных туристических связей с Бразилией.

Напомним, в конце декабря в Бразилии подтвердили два случая нового штамма коронавируса. В двух тестах на коронавирус нашли "британскую" мутацию.

Также РБК-Украина писало, что на территории Кении нашли 16 новых видов коронавируса. Таких видов еще не находили в других точках планеты.

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Новости Украины ВеликобританияБразилияПортугалиязапрет на въездКоронавирус