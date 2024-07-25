Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна

Замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.

Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.