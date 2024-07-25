UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Британії.

Замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.

Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України. 

Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.

Допомога Україні від Британії

Нещодавно Україна та Британія підписали угоду про розвиток оборонних можливостей, яка передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.

Крім цього, прем'єр Британії Кір Стармер пообіцяв "подвоїть" військову допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України