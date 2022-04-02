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Британия заблокировала вылет частных самолетов, связанных с российскими олигархами

Фото: Британия пресекла вылет частных самолетов российских олигархов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс заявил, что предотвратил использование еще одного частного самолета, связанного с российскими олигархами. Страна ввела жесткие санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, мирно живут своей жизнью, пока льется невинная кровь", - написал Шеппс в Twitter.

Министерство транспорта (DfT) заявило, что выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), чтобы предотвратить взлет самолета из лондонского аэропорта Лутон.

Самолет останется в аэропорту, пока официальные лица выясняют, подпадает ли он под недавнее санкционное законодательство, запрещающее полет всех воздушных судов, связанні с Россией после ее вторжения в Украину.

В DfT заявили, что не будут комментировать право собственности на самолет во время расследования.

Департамент уже задержал один частный вертолет, принадлежащий HeliCo Group LLC, и два частных самолета.

Два самолета принадлежат Евгению Швидлеру, находящемуся под санкциями миллиардеру, деловому партнеру Романа Абрамовича.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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