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Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану

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Воскресенье 31 октября 2021 18:18
Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану Фото: Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании выделит 50 млн фунтов стерлингов (более 68 млн долларов) на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Финансовая помощь пойдет на доставку продуктов, материалов для строительства жилья и лекарств в зимний период в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные меры ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Британии.

"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.

Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", - заявил премьер Борис Джонсон.

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