Британия выделит почти 70 млн долларов помощь Афганистану
Правительство Великобритании выделит 50 млн фунтов стерлингов (более 68 млн долларов) на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Финансовая помощь пойдет на доставку продуктов, материалов для строительства жилья и лекарств в зимний период в Афганистане и поддержит более широкие гуманитарные меры ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Британии.
"2,5 млн афганцев, большинство из которых составляют женщины и девочки, получат срочную гуманитарную помощь, которая поможет спасти их жизнь, благодаря финансированию в размере 50 млн фунтов стерлингов, объявленному сегодня премьер-министром", - говорится в заявлении.
Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов, заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста.
"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", - заявил премьер Борис Джонсон.