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Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану

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Неділя 31 жовтня 2021 18:18
Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану Фото: Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії виділить 50 млн фунтів стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання гуманітарної допомоги Афганістану. Фінансова допомога піде на доставку продуктів, матеріалів для будівництва житла і ліків в зимовий період в Афганістані і підтримає більш широкі гуманітарні заходи ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії.

"2,5 млн афганців, більшість з яких складають жінки і дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їх життя, завдяки фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром", - йдеться в заяві.

Фінансування стане частиною пакету допомоги в розмірі 286 млн фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

"Два місяці тому НАТО вивела свої останні сили з Афганістану після наймасштабнішої евакуаційної кампанії в історії Альянсу, яка врятувала величезну кількість життів. На нас сьогодні лежить відповідальність захистити народ Афганістану, що піддається найбільшому ризику з боку "Талібану", особливо жінок і дівчаток", - заявив прем'єр Борис Джонсон.

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