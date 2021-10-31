Британія виділить майже 70 млн доларів допомогу Афганістану
Уряд Великобританії виділить 50 млн фунтів стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання гуманітарної допомоги Афганістану. Фінансова допомога піде на доставку продуктів, матеріалів для будівництва житла і ліків в зимовий період в Афганістані і підтримає більш широкі гуманітарні заходи ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії.
"2,5 млн афганців, більшість з яких складають жінки і дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їх життя, завдяки фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром", - йдеться в заяві.
Фінансування стане частиною пакету допомоги в розмірі 286 млн фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
"Два місяці тому НАТО вивела свої останні сили з Афганістану після наймасштабнішої евакуаційної кампанії в історії Альянсу, яка врятувала величезну кількість життів. На нас сьогодні лежить відповідальність захистити народ Афганістану, що піддається найбільшому ризику з боку "Талібану", особливо жінок і дівчаток", - заявив прем'єр Борис Джонсон.