Британия выделила 2,7 млрд евро на кредитные гарантии для торговли с Украиной

Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании (UKEF) согласовал выделение более 2,7 млрд евро для британско-украинских торговых контрактов. Соответствующий меморандум подписали в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Лондон.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Выделенные средства могут использовать для реализации инвестиционных проектов в сферах безопасности и обороны, сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики и здравоохранения.

Как рассказали в ОП, кредиты будут выдаваться на 10 лет под ставку - 2,5% в евро и 3,5% - в фунтах стерлингов, а льготный период составит три года.

"Решение о привлечении UKEF на украинский рынок и подписание этого меморандума является знаком доверия и поддержки со стороны Британии тех трансформационных изменений, которые сейчас происходят в Украине", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, сегодня Украина и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле и партнерстве. Соглашение было подписано Зеленским и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Кроме того, Зеленский договорился с Джонсоном работать над облегчением визовых условий между Украиной и Британией.